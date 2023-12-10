الحرس الوطني التونسي اعترض نحو 70 ألف مهاجر في البحر هذا العام

كشف المتحدّث باسم الحرس الوطني ال​تونس​ي، حسام الدين الجبالي، لوكالة "فرانس برس"، أنّ الحرس اعترض 69963 مهاجرًا هذا العام، أثناء محاولتهم عبور ​البحر المتوسط​ إلى ​إيطاليا​، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجّلة في الفترة نفسها من العام السّابق (31297 مهاجرًا).

وأوضحت إحصاءات حصلت عليها الوكالة، أنّ 77,5% (54224) ممّن تمّ اعتراضهم أجانب، أغلبيّتهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيّون (15739)، مقابل 59% من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسيًّا. وأشارت إلى أنّ في عام 2023، تمّ اعتراض أغلبيّة المهاجرين (82%) على السّواحل القريبة من مدينة صفاقس، الّتي تبعد 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، مقارنةً بـ66% عام 2022.

وتمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرّئيسيّة من ​شمال إفريقيا​، لآلاف المهاجرين السّاعين للوصول إلى ​أوروبا​.