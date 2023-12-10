الحرس الوطني التونسي اعترض نحو 70 ألف مهاجر في البحر هذا العام

كشف المتحدّث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبالي، لوكالة "فرانس برس"، أنّ الحرس اعترض 69963 مهاجرًا هذا العام، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجّلة في الفترة نفسها من العام السّابق (31297 مهاجرًا).
وأوضحت إحصاءات حصلت عليها الوكالة، أنّ 77,5% (54224) ممّن تمّ اعتراضهم أجانب، أغلبيّتهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيّون (15739)، مقابل 59% من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسيًّا. وأشارت إلى أنّ في عام 2023، تمّ اعتراض أغلبيّة المهاجرين (82%) على السّواحل القريبة من مدينة صفاقس، الّتي تبعد 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، مقارنةً بـ66% عام 2022.
وتمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرّئيسيّة من شمال إفريقيا، لآلاف المهاجرين السّاعين للوصول إلى أوروبا.
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