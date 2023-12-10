أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، في بيان، أنّ الفرقاطة الفرنسيّة المتعدّدة المهمّات "لانغدوك" العاملة في البحر الأحمر، اعترضت مُسيّرتين في البحر الأحمر كانتا متّجهتين نحوها انطلاقًا من سواحل اليمن، ودمّرتهما ليل السّبت- الأحد.
وكانت قد أشارت القوّات المسلّحة اليمنيّة أمس، إلى أنّ "بعد نجاح القوّات في فرض قرارنا منع السّفن الإسرائيليّة من الملاحة في البحرَين الأحمر والعربي، ونتيجةً لاستمرار العدو الصّهيوني في ارتكاب المجازر المروّعة وحرب الإبادة الجماعيّة والحصار بحقِ إخواننا في غزة، فإنّنا نعلن منع مرور السّفن المتّجهة إلى الكيان الصّهيوني من أيّ جنسيّة كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدّواء؛ وستصبح هدفًا مشروعًا لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الفرنسي: فرقاطة أسقطت مسيّرتين بالبحر الأحمر كانتا متجهتين نحوها انطلاقًا من سواحل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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