الجيش الأردني: تعرّض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني بغزة لسقوط شظايا وقنابل ولا إصابات

أعلنت القيادة العامّة للقوات المسلحة الأردنية، "تعرّض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، لسقوط شظايا وقنابل دخانيّة، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "لا توجد أيّ إصابات بشريّة أو أضرار مادّيّة، وجميع مرتبات المستشفى بخير"، مؤكّدةً "استمراريّة عمل الطّواقم الطّبيّة في غزة، وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقّاء في القطاع".
وكانت قد أكّدت وزارة الصّحة في غزة، مساء أمس أنّ "جيش الاحتلال استهدف المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، بقذيفة تسبّبت بأضرار في محتوياته".
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