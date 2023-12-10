زيلينسكي توجّه إلى الأرجنتين لحضور تنصيب الرئيس المنتخب خافيير ميلي

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توجّه إلى بوينوس آيرس لحضور حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني المُنتخب خافيير ميلي"

وفاز ميلي، الآتي من خارج المؤسّسة السياسيّة، بالانتخابات في نهاية تشرين الثاني، وقد هنّأه زيلينسكي، وتحدّثا هاتفيا بُعيد انتخاب ميلي.

وشكر الأوكراني لميلي "دعمه الواضح لأوكرانيا"، لافتاً الى أن "هذا أمر يلاحظه الأوكرانيون ويُقدّرونه جيدا".

بدورها، ذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية أنّ "من المقرر أن يحضر سفير روسيا لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف حفل التنصيب".

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ "الكرملين أخذ علما بعدد من التصريحات التي أدلى بها خافيير ميلي خلال الحملة الانتخابية".