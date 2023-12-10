شركات النقل البري الهنغارية تبدأ غدًا احتجاجات على الحدود مع أوكرانيا

أعلنت رابطة شركات النّقل البرّي الهنغاريّة، أنّها ستبدأ غدًا الإثنين، احتجاجات على الحدود مع ​أوكرانيا​، بسبب ما يُلحقه سائقو الشّاحنات الأوكرانيّون بأضرار بمؤسّساتهم اللّوجستيّة.

وأشار رئيس رابطة شركات النّقل البرّي الهنغاريّة (MKFE) تيفادار أرفاي، إلى أنّ "بسبب ظهور شركات النّقل الأوكرانيّة في سوق ​الاتحاد الأوروبي​، وجدت مئات من الشّركات الهنغاريّة نفسها على وشك الانهيار"، كاشفًا أنّ عدد الكيلومترات الّتي قطعتها الشّاحنات الأوكرانيّة على الطّرق المجريّة ارتفع بنسبة 30%، في حين انخفض عدد الكيلومترات الّتي قطعتها الشّاحنات الهنغاريّة بنسبة 4%.

وفي وقت سابق، لفت ممثّل اللّجنة البولنديّة لحماية شركات النّقل، توماش بوركوفسكي، إلى أنّ الشّركات البولنديّة الّتي تغلق الحدود مع أوكرانيا، ستكثّف احتجاجاتها بحال عدم حلّ مشكلة الشّاحنات الأوكرانيّة.

وطالب المتظاهرون البولنديّون بإلغاء المزايا الّتي يمنحها الاتحاد الأوروبي لشركات النّقل من أوكرانيا، والعودة إلى النّظام السّابق للتّرخيص الإلزامي لنقل البضائع التّجارية الأوكرانيّة، وإلغاء التّصاريح الصّادرة لشركات النّقل الأوكرانية بعد 24 شباط 2022.