"أنصار الله": قرار منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل يأتي ردا على الفيتو الأميركي ضد وقف الحرب بغزة

أوضح عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" عبد الملك العجري، أن "قرار منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، يأتي رداً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ولفت العجري، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "أميركا في سبيل الكيان الصهيوني أصبحت تتصرف كدولة مارقة وخارجة عن الإجماع الدولي"، محملاً "الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية توسيع الصراع وتهديد استقرار المنطقة".
وأضاق "مع أن بيان الجيش حرص على تأكيد سلامة التجارة الدولية، فإن أميركا وإسرائيل بتمردهما على الإرادة الدولية ورميهما القانون الدولي عرض الحائط يتحملان مسؤولية أي مخاطر تهدد التجارة الدولية والممرات البحرية، وكل تبعات توسيع الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة".
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