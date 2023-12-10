"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي بعد ليل ساخن وسَّعت به القوات الاسرائلية دائرة اعتداءاتها

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يسود القطاع الشرقي منذ ساعة متاخرة من الليل الفائت حال من الترقب والحذر الشديدين بعد ليل ساخن اسوة بالقطاعين الاوسط والغربي بعد ان وسعت القوات الاسرائلية دائرة اعتداءاتها على المناطق المحررة انطلاقا من محور المجيدية الغجر خراج بلدة الماري واطراف كفرحمام كفرشوبا راشيا الفخار السلامية وحلتا في قضاء حاصبيا بما فيه مزارع شبعا ومرتفعات حرمون".

ولفت المراسل، الى أن "القوات الاسرائلية كانت قد استخدمت في اعتداءاتها الليلية المدفعية الثقيلة، وغارات الطيران الحربي والمروحي من نوع ام كا الذي لم يفارق سماء المنطقة وصولا حتى سماء البقاع الغربي واقليم التفاح وخاصة تلال عرمتى جبل صافي مستخدما القذائف الفوسفورية المحرقة".