شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تتهم الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لها.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لها لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي.

وأشار إلى أن واحدة منهما تعرضت لضرر بالغ في المحرك.

العلاقات الصينية الفلبينية

وأوضح جاي تاريلا المتحدث باسم خفر السواحل، إن خفر السواحل الصيني "أطلق مدافع مياه" على سفينتي إعادة إمداد تابعتين له في بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الأحد.

واستمرارا للخلافات بين البلدين، في سبتمبر الماضي، حذّرت الصين الفلبين من اتخاذ المزيد من الإجراءات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وجاء هذا بعد أن أزالت الفلبين حاجزًا عائمًا أقامته الصين بالقرب من منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

صراع الصين والفلبين

وكان خفر السواحل الفلبيني وصف الحاجز العائم بأنه "خطر على الملاحة وانتهاك واضح للقانون الدولي".

المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، رد مؤكدا أن الصين عازمة على حماية سيادتها ومصالحها البحرية على جزيرة هوانغيان.

وذكر حينها: "ننصح الفلبين بعدم القيام باستفزازات أو السعي إلى إثارة المشاكل".