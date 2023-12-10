شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.9 درجة.. زلزال يضرب جنوب غربي أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب زلزال شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي أيسلندا.

ولم ترد إلى الآن تقارير تفيد بوقوع أضرار مادية، أو بشرية جراء الزلزال.

الزلازل في أيسلندا

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على بعد نحو 1074 كلم من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وعلى عمق 10 كلم.

في أكتوبر الماضي كانت ضربت مئات الزلازل شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوب غربي العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، كان آخرها زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر.

وتعرضت شبه الجزيرة لموجات من الزلازل التي تسبق الثورانات البركانية ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.