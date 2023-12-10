كتائب القسام توقع قوتين للاحتلال بكمينين وتعثر على أجهزة تجسس مموهة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أوقعت قوتين خاصتين للاحتلال الإسرائيلي في كمينين شمال قطاع غزة.



وأوضحت القسام أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة والانسحاب من المكان بسلام.



وقالت كتائب القسام على حسابها في تطبيق تليغرام إنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون كما قصفت حشودا لجنود الاحتلال.



وأكدت كتائب القسام أنها "استهدفت دبابة ميركافا صهيونية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105".



على صعيد متصل، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا 21 آلية لجنود الاحتلال في جميع محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



أجهزة تجسس



في سياق متصل قال جهاز الأمن الداخلي في غزة إن طائرات مسيرة من نوع "كواد كابتر" قامت خلال فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع بإسقاط أجهزة تجسس في كل أنحاء القطاع.



وأضاف -في بيان له اليوم السبت- أنه تم اكتشاف بعض هذه الأجهزة، وهي عبارة عن كتلة مموهة من الرغوة بداخلها جهاز التجسس.



وطالب الأمن الداخلي المواطنين في قطاع غزة بضرورة إجراء مسح لمحيط وسقف سكنهم، والتركيز على المباني العامة والمهجورة، داعيا إلى ضرورة الإبلاغ فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث فيه.



المصدر : وكالات