السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت 9 ديسمبر 2023، على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بوتين، بحسب بيان للرئاسة المصرية، وذلك غداة فشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة، إثر معارضة واشنطن.



وأفادت الرئاسة المصرية، في البيان، بأن السيسي، بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من بوتين "الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا".



وخلال الاتصال الهاتفي، استعرض السيسي، "الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء".



وأضاف البيان أن "الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد".



وأكد الجانبان "أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

المصدر : وكالات