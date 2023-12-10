انتظام التصويت داخل 179 لجنة في الانتخابات الرئاسية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

بدأت عملية التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر في تمام الساعة التاسعة صباحا داخل 179 لجنة فرعية موزعين على 6 لجان عامة.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة الأقصر 886377 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت من إجمالي مليون و400 ألف نسمة هم سكان محافظة الأقصر.

وتضمن توزيع اللجان الانتخابية: قسم الأقصر 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 25 لجنة، حيث يبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة.

وفى مركز طيبة 8 لجان فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 9 لجان، لعدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

وفى مركز أرمنت 30 لجنة فرعية ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب، وفى مركز أسنا جنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للوافدين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.