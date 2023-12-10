الانتخابات الرئاسية 2024.. وزير التنمية المحلية يُدلي بصوته في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة نبوية موسى الثانوية بنات بمدينة نصر.

وبحسب بيان للوزارة، الأحد، شهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة 3 أيام، حيث اصطف الناخبون رافعين أعلام مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة والمحافظات بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مضيفًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والمهمة التي تمر بها مصر.

وفتحت اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.