4 آلاف فرد و1699 سيارة.. كيف استعدت "الإسعاف" لتأمين انتخابات الرئاسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، انطلاق خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، بكافة أفرع هيئة الإسعاف بمحافظات الجمهورية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتعزيز قدرات الأسطول الإسعافي وحشد الكوادر البشرية الإسعافية المؤهلة علمياً وفنياً لتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح "رشيد"، أن هيئة الإسعاف حشدت أكثر من 4000 آلاف فرد من أطقمها الإسعافية، كما دفعت بفرق دعم طبية وهندسية، وبـ ١٦٩٩ مركبة إسعافية وكذلك ١١ لانش إسعافي لتأمين محيط لجان الاقتراع لتوفير كافة سبل الرعاية والتأمين لحشود الناخبين.

كما أكد أن خطة التأمين تضمنت تكثيف الانتشار داخل المدن والمتخللات السكنية بمحيط لجان الاقتراع، جنبا إلى جنب مع انتظام العمل بكافة الخدمات الإسعافية التي تتيحها الهيئة للمواطنين.

وقال "رشيد" إن توجيهات وزير الصحة تضمنت التأكيد على أن تراعي خطة التأمين استمرار وانتظام الجهود الإغاثية والإسعافية لهيئة الإسعاف المصرية على معبر رفح البري لخدمة أشقائنا الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، شدد على انتظام العمل بكافة غرف القيادة والتحكم المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية وكذلك كفاءة عمل مراكز تلقى بلاغات الخط الساخن ١٢٣ التابع لهيئة الإسعاف المصرية، كما تم مراجعة كفاءة شبكات اللاسلكي المسؤولة عن إدارة الأسطول الإسعافي وعمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة التي أثبتت كفاءتها في إدارة مثل تلك الفعاليات.

وأعلن "رشيد" تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية والتي يرأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وربطها بشكل مباشر مع غرفة التحكم المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمسؤولة عن إدارة التأمين الطبي للفعاليات الانتخابية.