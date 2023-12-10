شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة كثيفة للناخبين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بـ"الأميرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة مدرسة الشئون الأميرية، مشاركة كثيفة للناخبين من مختلف الفئات العمرية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024

وحثت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المواطنين على النزول والمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، رافعة شعار "انزل شارك - صوتك أمانة"، مرفقة الشعار بصور من المحافظات قبيل بدء التصويت.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



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