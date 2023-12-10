شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الطيران المدنى تدلى بصوتها بانتخابات الرئاسة فى لجان مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلي كلا من المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس يحيى زكريا رئيس شركة مصر للطيران، بصوتهم الانتخابي في اللجان المخصصة لأدلاء الناخبين بمطار القاهرة الدولي.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولي، اللجنة الأولى أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في التصويت على مدار أيام الانتخابات، كذلك تذليل العقبات أمام جميع العاملين والمشاركين في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية.

السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.