شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبد السند يمامة: شكلنا غرفة عمليات وجولات ميدانية لمتابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عصام الصباحي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحملة شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر حزب الوفد لمتابعة العملية الانتخابية على مستوى 27 محافظة، لرصد ومتابعة عمليات التصويت داخل مقار اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إلى أن رئيس حزب الوفد سيجرى عدد من الجولات لتفقد العملية الانتخابية، مؤكدا أنه فور الانتهاء من الإدلاء بصوته سيحرص " يمامة" على التواصل مع مؤيديه من خلال عقد جولات ميدانية خلال اليوم الأول للتصويت للانتخابات الرئاسية بالداخل.