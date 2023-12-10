شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبد السند يمامة: شكلنا غرفة عمليات وجولات ميدانية لمتابعة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال عصام الصباحي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحملة شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر حزب الوفد لمتابعة العملية الانتخابية على مستوى 27 محافظة، لرصد ومتابعة عمليات التصويت داخل مقار اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إلى أن رئيس حزب الوفد سيجرى عدد من الجولات لتفقد العملية الانتخابية، مؤكدا أنه فور الانتهاء من الإدلاء بصوته سيحرص " يمامة" على التواصل مع مؤيديه من خلال عقد جولات ميدانية خلال اليوم الأول للتصويت للانتخابات الرئاسية بالداخل.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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