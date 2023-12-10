قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع أوقفت فلسطينيًا مطلوبًا بجرائم مختلفة في بر الياس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، عن تواجد أحد المطلوبين في بلدة ​بر الياس​".

وأوضحت في بيان، أنّ "بعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّته، وتوقيفه في البلدة المذكورة أعلاه، وتبيّن أنّه يُدعى: "ن. ش." (مواليد عام 1997، فلسطيني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة وتهديد وغيرهما"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف أودع ​مخفر شتورة​، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".