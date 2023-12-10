أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، عن تواجد أحد المطلوبين في بلدة بر الياس".
وأوضحت في بيان، أنّ "بعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّته، وتوقيفه في البلدة المذكورة أعلاه، وتبيّن أنّه يُدعى: "ن. ش." (مواليد عام 1997، فلسطيني)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة وتهديد وغيرهما"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف أودع مخفر شتورة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع أوقفت فلسطينيًا مطلوبًا بجرائم مختلفة في بر الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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