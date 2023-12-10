غادر وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، إلى المغرب عن طريق الدوحة، حيث ستكون له محطّة في "إكسبو قطر"، يتفقّد خلالها الجناح اللّبناني في المعرض.
ثمّ سينتقل إلى الرباط ومنها إلى مراكش، للمشاركة في مؤتمر دولي تنظّمه منظّمة "الإسكوا" حول المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة، بعنوان "من الصّمود إلى الازدهار." وسيلقي بوشكيان كلمةً في المؤتمر، وسيجري محادثات مع المسؤولين في العاصمة المغربيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان إلى الدوحة لتفقّد جناح لبنان في "إكسبو قطر" وبعدها إلى المغرب للمشاركة بمؤتمر للإسكوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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