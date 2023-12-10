بوشكيان إلى الدوحة لتفقّد جناح لبنان في "إكسبو قطر" وبعدها إلى المغرب للمشاركة بمؤتمر للإسكوا

غادر وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، إلى ​المغرب​ عن طريق الدوحة، حيث ستكون له محطّة في "إكسبو ​قطر​"، يتفقّد خلالها الجناح اللّبناني في المعرض.

ثمّ سينتقل إلى الرباط ومنها إلى ​مراكش​، للمشاركة في مؤتمر دولي تنظّمه منظّمة "​الإسكوا​" حول المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة، بعنوان "من الصّمود إلى الازدهار." وسيلقي بوشكيان كلمةً في المؤتمر، وسيجري محادثات مع المسؤولين في العاصمة المغربيّة.