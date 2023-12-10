طائرة روسية أجلت مواطنين روس وأفراد أسرهم من غزة عبر مصر

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنّ الطّائرة الحادية عشرة التّابعة للوزارة، أقلعت من مصر باتجاه موسكو، وعلى متنها روس تمّ إجلاؤهم وأفراد أسرهم من قطاع غزة.
وأوضحت في بيان، أنّ الموطنين الرّوس يتمّ إجلاؤهم من غزة عبر مصر، حيث يجدون أشخاصًا متخصّصين من وزارة الطّوارئ في انتظارهم لتقديم الخدمات اللّازمة.
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الرّوسيّة، ماريا زاخاروفا، وصول 883 مواطنًا روسيًّا، من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة، إلى روسيا.
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