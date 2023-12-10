مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في انتخابات الرئاسة المصرية

انطلقت انتخابات الرئاسة المصرية، ومراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم.

وتبدأ انتخابات الرئاسة المصرية اليوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، حيث من المقرر أن تعلن نتيجتها في 18 كانون الأول الحالي، بينما من المرجح أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ليبدأ ولايته الثالثة في الحكم حتى 2030.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن "الاقتراع سيجري داخل 9367 مقرا انتخابيا ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية، وبإشراف 15 ألف قاض".

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة قبل 4 أعوام 41,5% مسجلة انخفاضا مقارنة بنسبة مشاركة الناخبين في انتخابات 2014 التي بلغت حينها 47%.