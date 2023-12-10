زيلينسكي يزور الأرجنتين في محاولة لكسب تأييد جنوب العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إنه في طريقه إلى الأرجنتين لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب خافيير ميلي، اليوم الأحد، في أول محطة لجولته في أمريكا الجنوبية.

وستركز زيارة زيلينسكي، التي أعلن عنها على تطبيق تيليجرام، على مسعى أوكرانيا طويل الأمد لكسب دعم دول جنوب العالم في الحرب المستمرة منذ 21 شهراً مع روسيا.

ويأمل الرئيس الأوكراني في عقد “قمة للسلام العالمي” تروج لخطة سلام تستند إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا والاعتراف بحدودها ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وتحاول كييف بناء علاقات مع حكومات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لكن دعمها لإسرائيل يخالف مواقف بعض هذه الدول.

وستقرر قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ما إذا كان سيتم بدء محادثات مع أوكرانيا ومولدوفا، وفقاً لتوصيات المفوضية الأوروبية، بخصوص طلبهما الحصول على عضوية الاتحاد.

ويتعين أن يتم اتخاذ القرار بإجماع الدول الأعضاء.