الصين تطلق قمراً صناعياً للاستشعار عن بعد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الصين اليوم، صاروخاً حاملاً من طراز “لونغ مارش-2 دي”، والذي حمل قمراً صناعياً للاستشعار عن بعد إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد، وأرسل القمر الصناعي “ياوقان-39” إلى المدار المحدد له مسبقاً.

وأضافت أن عملية الإطلاق تعتبر المهمة رقم 500 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.