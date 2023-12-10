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الصين تطلق قمراً صناعياً للاستشعار عن بعد

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الصين اليوم، صاروخاً حاملاً من طراز “لونغ مارش-2 دي”، والذي حمل قمراً صناعياً للاستشعار عن بعد إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد، وأرسل القمر الصناعي “ياوقان-39” إلى المدار المحدد له مسبقاً.

وأضافت أن عملية الإطلاق تعتبر المهمة رقم 500 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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