"سرايا القدس": استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف 3 آليّات عسكريّة إسرائيليّة بقذائف "التاندوم" والـ"RPG"، في محاور التّقدّم في مخيم جباليا والفالوجا شمال ​قطاع غزة​". وكانت قد أشارت منذ بعض الوقت، إلى "أنّنا قصفنا التّحشّدات العسكريّة في محيط موقع بوابة "النمر"، في محور التّقدّم شرق الوسطى، بوابل من قذائف الهاون".

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