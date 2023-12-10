أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابة ميركافا صهيونيّة في تل الزعتر شمال ​قطاع غزة​، بقذيفة "الياسين 105". وأشارت إلى أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من الإجهاز على قنّاص إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، واستهدفوا آليّتَين صهيونيّتَين بقذائف "الياسين 105"، في جباليا شمال قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": قتلنا قناصًا إسرائيليًا في الفالوجا واستهدفنا 3 آليات صهيونية في تل الزعتر وجباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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