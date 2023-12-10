الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 250 هدفًا في غزة خلال آخر 24 ساعة ودمرنا فتحات أنفاق

أكّد المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش يواصل ضرب سلسلة أهداف وبنى تحتيّة في ​قطاع غزة​، حيث تمّت على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، مهاجمة أكثر من 250 هدفًا".

وزعم، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "خلال السّاعات الأخيرة، عثر المقاتلون على العديد من الوسائل القتاليّة ودمّروها، وداهموا مواقع عسكريّة ودمّروا فتحات أنفاق تحت الأرض، واستهدفوا خلايا تخريبيّة مسلّحة قبل تمكّنها من استهداف قوّاتنا وتشكيل خطر عليها".

وأشار أدرعي إلى أنّ "خلال اللّيلة الماضية، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو موقع اتصالات عسكريًا تابعًا لحركة "حماس"، تمّ وضعه بجوار مسجد في جنوب القطاع. وبعد نهاية الغارة، داهم المقاتلون الموقع"، لافتًا إلى أنّ "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، فتش مقاتلو وحدة "إيغوز" وهاجموا من خلال أنواع الذّخيرة الدّقيقة، فتحات أنفاق تحت أرضية في ​خان يونس​".

وادّعى أنّ "في نشاط آخر، رصد المقاتلون بواسطة مسيّرة، خليّة مخرّبين مسلّحة استعدت لاستهداف قوّات أخرى في المنطقة، فقضوا عليها"، مبيّنًا أنّ "كجزء من نشاط في قلب ​حي الشجاعية​، داهمت القوّات مقرًّا عسكريًّا تابعًا لـ"حماس"، وعثرت على العديد من الوسائل القتاليّة الّتي استخدمها مخرّبو المنظّمة، منها بنادق من طراز كلاشنكوف، قنابل يدوية، قاذفات صواريخ مضادّة للدّروع، وأنواع ذخيرة وغيرها من العتاد العسكري".

وأفاد بأنّ "خلال اللّيلة الماضية أيضًا، شنّ سلاح الجو غارات في قلب مدينة خان يونس، ودمر بنى تحتيّة عسكريّة تصرّف فيها مخرّبون وفتحات أنفاق تحت أرضيّة".