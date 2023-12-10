أهالي البترون الوسطى ناشدوا المعنيين تأمين التيار الكهربائي المقطوع منذ 3 أيام

أعرب أهالي منطقة ​البترون​ الوسطى، عن استغرابهم انقطاع ​التيار الكهربائي​ منذ 3 أيّام، من دون معرفة السّبب ومن دون أيّ بيان توضيحي من الجهات المعنيّة.

وناشدوا المسؤولين في ​وزارة الطاقة والمياه​ وفي مؤسسة "كهرباء لبنان"، القيام بما يلزم لتأمين التّيّار الكهربائي للمنطقة وبأسرع وقت ممكن، نظرًا للحاجة إليه في ظلّ موجة البرد والصّقيع.