أعرب أهالي منطقة البترون الوسطى، عن استغرابهم انقطاع التيار الكهربائي منذ 3 أيّام، من دون معرفة السّبب ومن دون أيّ بيان توضيحي من الجهات المعنيّة.
وناشدوا المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه وفي مؤسسة "كهرباء لبنان"، القيام بما يلزم لتأمين التّيّار الكهربائي للمنطقة وبأسرع وقت ممكن، نظرًا للحاجة إليه في ظلّ موجة البرد والصّقيع.
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي البترون الوسطى ناشدوا المعنيين تأمين التيار الكهربائي المقطوع منذ 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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