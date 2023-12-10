أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشّريفة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 من صباح ‏اليوم الأحد 2023-12-10، هجومًا جوّيًّا بطائرات ‏مسيّرة انقضاضيّة، على مقرّ قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا؛ وأصابت أهدافها بدقّة وأوقعت عددًا من الإصابات في صفوف جنوده".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا ب‏مسيّرات انقضاضية مقرًا للجيش الإسرائيلي جنوب ‏ثكنة يعرا وأصبنا جنودًا عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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