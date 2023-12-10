الحاج حسن: الإسرائيلي متخبط أما المقاومة فمتماسكة ومن الطبيعي أن صاحب الحق سينتصر

أشار رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، الى ان "أميركا أسقطت مشروع قرار وقف اطلاق النار في غزة من خلال استعمال الفيتو في مجلس الأمن، وهذا ليس بغريب عن الولايات المتحدة الاميركية، فهي التي تقود العدوان وهي شريك كامل في هذه المجازر والابادة الجماعية على الاطفال والنساء في غزة".

ولفت الحاج حسن، خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في القطاع بلدة الناصرية البقاعية، الى أن "الاصرار الاميركي والاسرائيلي على استمرار المعركة والعدوان على غزة يعكس تاريخهم العدواني والانتقامي من الأبرياء"، مؤكداً انهم "يريدون تحقيق مشروع الترانسفير او التهجير ويريدون الوصول الى شيئ من الانتصار يحفظ لهم وجودهم،فهم غير قادرين على ابراز النصر في هذه المعركة وقضية فلسطين عادت الى الواجهة وبقوة".

ورأى أن "الاسرائيلي متخبط والفلسطيني والمقاومة متماسكة؛ ومن الطبيعي ان صاحب الحق سينتصر والصهيوني وقادته الى زوال"، مضيفاً "المعركة كبيرة والتضحيات نقدمها بعزة ورأس مرفوع، في غزة دمار كبير وتضحيات كبيرة، كما في لبنان تضحيات من الجيش والاعلام والمقاومين".