شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرًا صناعيًا للاستشعار عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم الأحد، صاروخًا حاملًا من طراز "لونغ مارش-2 دي"، حاملًا قمرًا صناعيًا للاستشعار عن بُعد إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد، وأرسل القمر الصناعي "ياوقان-39" إلى المدار المحدد له مسبقًا.

وأضافت أن عملية الإطلاق تُعد المهمة رقم 500 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

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