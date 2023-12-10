شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرًا صناعيًا للاستشعار عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم الأحد، صاروخًا حاملًا من طراز "لونغ مارش-2 دي"، حاملًا قمرًا صناعيًا للاستشعار عن بُعد إلى الفضاء.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد، وأرسل القمر الصناعي "ياوقان-39" إلى المدار المحدد له مسبقًا.
وأضافت أن عملية الإطلاق تُعد المهمة رقم 500 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
3 صواريخ
وأطلقت الصين أمس السبت، الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2 واي-3" إلى الفضاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الصاروخ أطلق3 أقمار صناعية هي: "هونغهو"، و"هونغهو-2"، و "تي واي-33"، إلى مدار مخطط له.
وتُعد هذه المهمة الثالثة التي تنفذّ بواسطة الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2".
إطلاق سابق
وكانت الصين أطلقت بنجاح قمرين صناعيين قبل أيام، من مركز (جيوتشيوان) لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.
وجرى إطلاق القمرين الصناعيين على متن صاروخ حامل من طراز (سيريس-1 واي 9 ) إلى المدارين المخططين لهما.