شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الإسلامي" يدعو إلى تعاون أوثق بين جامعات المنظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى إرساء أسس تعاون أوثق فيما بين الجامعات التابعة للمنظمة، سعيًا إلى تحقيق التكامل بين مَواطن القوة لدى كل منها.

ووجه الأمين العام الدعوة في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير عسكر موسينوف، في الاجتماع الـ37 لمجلس إدارة الجامعة الإسلامية في أوغندا، والذي عُقد الخميس الماضي في كمبالا, مشيداً بالمجلس وبإدارة الجامعة لما قطعتاه من أشواط محمودة في العامين الماضيين، والتي وضعت الجامعة على المسار الصحيح نحو التعافي الكامل من مختلف التداعيات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، حاثاً أصحاب المصلحة على اعتماد نُهُجٍ خلّاقة لمواجهة التحديات المالية وتحقيق النمو والتنمية المستدامين.

وتضمن جدول الأعمال تقارير شاملة من رئيس الجامعة ومراجعي الحسابات الخارجيين واللجان المختلفة التابعة للمجلس, حيث صدرت في ختام الاجتماع قرارات تهدف إلى النهوض بالأداء الإداري والأكاديمي للجامعة, كما جرى خلال الاجتماع انتخاب البروفيسور محمد الطبطبائي، من دولة الكويت، رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة الجامعة.

يذكر أن الجامعة نظمت أمس حفل التخرج الـ 32 في حرم الجامعة الرئيسي في مبالي، شرقيّ أوغندا، وخلاله تم توزيع الجوائز على 573.2 خريجًا من مختلف التخصصات, كما شهد الحفل وضع حجر الأساس لبناء كلية الهندسة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع البنك الإسلامي للتنمية الرامي إلى تعزيز بيئة التعلّم في الجامعة.