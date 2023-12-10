قطر: حرب غزة أظهرت ازدواجية دولية وجهودنا مستمرة لوقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن أزمة الحرب في قطاع غزة أظهرت ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، مؤكدا استمرار جهود بلاده لوقف إطلاق النار.



جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح النسخة الــ21 من "منتدى الدوحة" بالعاصمة القطرية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (قنا).



وقال آل ثاني إن "الأزمة الحالية (في غزة) أظهرت بوضوح حجم الفجوة بين الشرق والغرب، وبين الأجيال المتعاقبة، وازدواجية المعايير في المجتمع الدولي".



وأضاف: "علّمنا التاريخ أن الحوار هو الطريق الأمثل لمواجهة أعقد الصراعات إذا توفرت الإرادة الخيّرة والقيادة السياسية الحكيمة، وهذا هو منطلق إيمان دولة قطر بأهمية الوساطة في حل النزاعات وبذلها لكافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك".



وقادت قطر مع مصر والولايات المتحدة وساطة خلال الحرب الإسرائيلية، التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن هدنة استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



وفي وقت سابق الأحد، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "منتدى الدوحة"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، بحسب الوكالة.



وتنعقد النسخة الراهنة من المنتدى على مدار يومي الأحد والاثنين، تحت عنوان "نحو بناء مستقبل مشترك"، لمناقشة أهم القضايا الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة.



كما يناقش المنتدى، الذي عُقدت دورته الأولى عام 2001، قضايا وتحديات بينها المتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي.



ومن خلال 18 جلسة رئيسية، و35 جلسة جانبية، يسلط المنتدى الضوء على 4 محاور رئيسية هي: العلاقات الدولية والأمن، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة، وفقا للوكالة.



ويشارك في المنتدى رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



الأناضول

