صور| وزير الداخلية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، بالإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 م، بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري في مناخ آمن.

وأوضح وزير الداخلية، أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

وتشهد الانتخابات الرئاسية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، تضم 11 ألفًا و 631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، وتستقبل الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفًا و 340 متابعًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إنهاء كافة الاستعدادات النهائية، وتجهيز المراكز الانتخابية البالغ عددها 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.