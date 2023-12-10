"عايز أشتغل عندك".. حيلة عاطل لسرقة سيارة مالك كافيه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخص بالقاهرة؛ لقيامه بسرقة سيارة ومساومة مالكها، وأعادت السيارة.

تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (مالك كافيه - مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته حال توقفها أمام المحل بدائرة القسم، وتلقيه إتصال هاتفي من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالي لإعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (شريحة الهاتف المُستخدمة في عملية المُساومة - صورة تحقيق شخصية "غير خاصة به" - بطاقة تحقيق شخصية "غير خاصة به").

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق إيهام المجني عليه برغبته في العمل لديه بالمطعم الخاص به وإعطائه صورة البطاقة المضبوطة بحوزته والعمل لديه وتمكنه من الاستيلاء عليها عقب تحصله على مفاتيح تشغيلها، وتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيء النية" (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية").

ضُبط بحوزة المتهم، السيارة وأكد أقوال المتهم الأول، وأضاف بتحصله على صورة وبطاقة الرقم القومي المضبوطين بحوزته من أماكن سبق له العمل بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.