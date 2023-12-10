غرفة عمليات النيابة الإدارية: رصدنا إقبالا كثيفا من الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أكدت غرفة عمليات نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، أنها رصدت من واقع التواصل مع أعضاء الهيئة رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع فتح اللجان أبوابها في مواعيدها المحددة.

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية – في تصريح له – إن غرفة العمليات تابعت عملية انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى اللجان الفرعية، وبدء الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة ببدء الاقتراع، حيث بدأت اللجان أعمالها في التوقيتات المحددة وسط حرص من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الدقائق الأولى من بدء الاقتراع.

وثمّنت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية، الجهد المبذول من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية وفق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة الدولية، حتى تأتي الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الوطنية.

وأشار إلى أن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية رصدت تأمينا كاملا لمقرات اللجان الانتخابية والمحاور والطرق المؤدية لها، وتأمين الناخبين وتسهيل حركتهم، معربة عن شكرها لوزارة الداخلية للجهد المبذول من جانبها فى تأمين العملية الانتخابية.