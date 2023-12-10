وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته: تسهيل مشاركة العاملين بالانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

أدلى محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، بمقر اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية في مدينة نصر.

وقال عصمت، إن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه وواجب وطني.

وأشار عصمت، إلى حرص الوزارة وشركاتها التابعة على تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل.

وأوضح عصمت، أن المشاركة في الانتخابات هي رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية والتطلع لمستقبل أفضل واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.