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محافظ الجيزة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويدعو المواطنين للمشاركة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أدلى أحمد رشد، محافظ الجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ قليل.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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