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النائب أحمد عبدالجواد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير: محمود عبدالرحمن:

أدلي النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد عبدالجواد، أن الشعب المصري يقوم بملحمة في أول أيام الانتخابات الرئاسية في حب الوطن، وذلك بعد تقديمه صورة تثبت حقيقة الشعب المصري الواعي الذي يبهر العالم ومدى إصراره لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وبدأت اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2024.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتضم الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، كالآتي: عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، وفريد زهران «رمز الشمس»، وعبد السند يمامة «رمز النخلة»، وحازم عمر «رمز السلم».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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