صور.. الغرفة التجارية في الإسكندرية تبحث سبل التعاون مع وفد إندونيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، اليوم الأحد، وفدا إندونيسيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ضم الوفد الزائر كل من "محمد زعيم ناسوتيون نائب سفير جمهورية إندونسيا، السيدة تيني ميسنال وزير مفوض تجاري ومستشار اقتصادي بالسفارة، شهران باكتي مدير الملحق التجاري بالسفارة، رحمت أمينج مدير الملحق الثفافي بالسفارة رفقي أرسيد سكرتير نائب للشؤون الاقتصادية بالسفارة، حسبي الله علوي بالشؤون الاقتصادية بالسفارة، والسيل سيامسيو علام الملحق التجاري بالسفاري.

من جانبه قال محمد زعيم ناسوتيون نائب سفير جمهورية إندونسيا إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والإندونيسي، وآليات زيادة التبادل التجاري، حيث يبلغ حجم التبادل بين الجانبين 1.5 مليار دولار ويجب العمل معًا لتعظيم ذلك الرقم.

وأضاف أنه يأمل في عقد بروتوكول تعاون بين غرفة الإسكندرية ونظيرتها في إندونسيا، لتنظيم لقاءات ثنائية ومزيد من الاتفاقيات التجارية.

وأوضح أنه من الممكن عمل توأمة على المستوى الإقليمي ومستوى الغرف التجارية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التجارة والصناعة المصرية والإندونيسية تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والذي تم الاتفاق عليه في مايو الماضي من العام الجاري.

وأشار إلى إمكانية التعاون بين غرفة الإسكندرية والملحق التجاري لإتاحة المعلومات لمنتسبي الغرفة عن فرص التصدير والمعارض الدولية لزيادة الفرص التجارية والتبادل التجاري بين الجانبين.