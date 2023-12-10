شكرا لقرائتكم خبر عن المنطمة العربية لـ"ذوى الإعاقة" تشيد بتيسير التصويت بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت جاهدة ابو خليل، مديرة العمل بالمنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة، خلال تواجدها بمدرسة الرحاب بالقاهرة، سعادتها بما شهدته من مجريات العملية الانتخابية للسباق الرئاسي، لافتة إلى أنها أبدت ارتياحها لوجود اللوجستيات اللازمة لتمكين "ذو الهمم" من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية من خلال وجود منحدر أمام المبنى الانتخابي.

وأضافت أن هناك مراعاة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجود تعليمات خاصة لاستخدام بطاقات التصويت المطبوعة بطريقة "برايل" للمكفوفين، وفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال "ملصقات" تسهل للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.