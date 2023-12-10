شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب" يتقدم مسيرة حاشدة ببورسعيد للمشاركة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد الدكتور محمود حسين، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور.

واوضح أن لمشاركة في الانتخابات الرئاسية هى واجب وطنى ودستورى علي كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، مطالبا جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستورى في اختيار القائد المناسب في تلك .

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن محافظة بورسعيد، تشهد إقبالا كبيرا في مختلف جميع اللجان الانتخابية ، وهو ما يعكس وطنيتهم الكبيرة ،وحرصهم علي دعم وطنهم وقيادتهم السياسية في تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.