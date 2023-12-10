شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الوطنية للصحافة": الإقبال الكثيف على الانتخابات يؤكد وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة مدرسة الجيزة القومية للغات.

وأكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية يمثل دليلاً واضحاً على وعي المواطن المصري وإدراكه للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وكذلك ما شهدته مصر من مشروعات تنموية واضحة في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف أن الحشود المتواجدة أمام اللجان الانتخابية رسالة واضحة على أن مصرنا الحبيبة ماضية بكل عزم في طريقها للتحديث والتطوير وتبوء مكانتها المستحقة على الخريطة العالمية.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.