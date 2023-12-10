السفارة الأميركية في بيروت: لتجنب التصعيد ووقف العنف على الحدود بين لبنان وإسرائيل

أشارت السفارة الأميركية في بيروت، عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه "بينما نحتفل بيوم حقوق الإنسان والذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تؤكد الولايات المتحدة من جديد على الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية، والتي هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم".

ولفتت السفارة، الى أنه "على وجه الخصوص، تؤكد الولايات المتحدة من جديد على أهمية حرية الصحافة، التي تعتبر أساسية لمجتمع حر والتي تكرس حرياتها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وذكرت أنه "في سياق العنف المستمر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، العنف الذي قلنا إنه يجب أن يتوقف لحماية المدنيين على جانبي الحدود وتجنب التصعيد، فإن هذه المبادئ تكتسب أهمية أكبر".

وأوضحت السفارة، أن "بهذه الروح نسلط الضوء على رد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عندما سُئل يوم الخميس، عن مقتل صحفي رويترز عصام عبد الله في 13 تشرين الأول وإصابة صحفيين آخرين أيضًا، وقال إنه من المهم والمناسب أن يتم إجراء تحقيق كامل وشامل في الهجوم"، مضيفاً "ما أفهمه هو أن إسرائيل بدأت مثل هذا التحقيق، وسيكون من المهم رؤيته للتوصل إلى نتيجة".