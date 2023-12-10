الجيش الإسرائيلي: نفَّذنا غارات على أهداف لـ"حزب الله" بلبنان واعترضنا مسيَّرتين اخترقتا مجالنا الجوي

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أهداف لحزب الله داخل لبنان، حيث استهداف خلية في منطقة زراعيت كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو الأراضي الاسرائيلية".
وذكر أدرعي، أن "طائرات حربية شنت قبل قلبل سلسلة غارات واسعة داخل لبنان طالت أهداف لحزب الله ومن بينها بنى تحتية ومنصات إطلاق صواريخ ومجمعات عسكرية تابعة له".
كذلك أفاد بأنه "متابعة للإنذارات في الجليل الغربي تم اعتراض مسيرتيْن اخترقتا المجال الجوي الاسرائيلي من داخل لبنان مما أدى الى إصابة جنديين بجروح طفيفة نتيجة الشظايا"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي يواصل في هذه الاثناء ضرب أهداف لحزب الله داخل لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: نفَّذنا غارات على أهداف لـ"حزب الله" بلبنان واعترضنا مسيَّرتين اخترقتا مجالنا الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.