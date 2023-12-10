الجيش الإسرائيلي: نفَّذنا غارات على أهداف لـ"حزب الله" بلبنان واعترضنا مسيَّرتين اخترقتا مجالنا الجوي

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على أهداف لحزب الله داخل لبنان، حيث استهداف خلية في منطقة زراعيت كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع نحو الأراضي الاسرائيلية".

وذكر أدرعي، أن "طائرات حربية شنت قبل قلبل سلسلة غارات واسعة داخل لبنان طالت أهداف لحزب الله ومن بينها بنى تحتية ومنصات إطلاق صواريخ ومجمعات عسكرية تابعة له".

كذلك أفاد بأنه "متابعة للإنذارات في الجليل الغربي تم اعتراض مسيرتيْن اخترقتا المجال الجوي الاسرائيلي من داخل لبنان مما أدى الى إصابة جنديين بجروح طفيفة نتيجة الشظايا"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي يواصل في هذه الاثناء ضرب أهداف لحزب الله داخل لبنان".