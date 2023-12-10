الأرصاد الجوية: طقس الإثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة أعلى من معدّلاتها الموسميّة حتّى يوم الثّلثاء، إذ يتأثّر لبنان تدريجيًّا بمنخفض جوّي يحمل معه ​أمطار​ًا متفرّقةً وغزيرةً أحيانًا (ابتداءً من بعد ظهر الثّلثاء)، ترافقه رياح ناشطة وثلوج تلامس الـ1900 متر صباح الأربعاء؛ على أن ينحسر ابتداءً من مساء الأربعاء فيعود ​الطقس​ مستقرًّا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر كانون الأوّل يتراوح بين 13 و21 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 10 و19 درجة في ​طرابلس​، وبين 4 و14 درجة مئويّة في ​زحلة​"،

وأوضحت، في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم الأحد غائم جزئيًّا، بسحب مرتفعة، مع ضباب محلّي على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، لتصبح أعلى من معدّلاتها الموسميّة؛ وانخفاض بنسبة الرّطوبة".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة؛ كما تبقى الرّطوبة منخفضة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، بسحب متوسّطة ومرتفعة صباحًا، مع ضباب على المرتفعات. تنخفض درجات الحرارة تدريجيًّا خلال النّهار وترتفع الرّطوبة، فيتحوّل الطّقس إلى غائم، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرّقة ابتداءً من بعد الظّهر، تشتدّ غزارتها ليلًا ويرافقها برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد؛ كما تتساقط ​الثلوج​ ليلًا على ارتفاع 2100 متر ويتدنّى مستوى تساقطها فجر الأربعاء لحدود الـ1900 متر وما فوق".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء غائم، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار متفرّقة وغزيرة أحيانًا، ترافقها عواصف رعديّة ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبّات البرد؛ وتحذير من تشكّل السّيول فترة قبل الظّهر. كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، وتخفّ حدّة الأمطار تدريجيًّا ابتداءً من بعد الظّهر".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة نهارًا إلى جنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و35 كم/ساعة، الانقشاع جيّد على السّاحل ومتوسّط على المرتفعات في الفترة الصّباحيّة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 45 و70%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".