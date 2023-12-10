افتتاح أكبر شجرة ميلادية في الشمال من النخلة والحارة الخاصة

رعى رئيس "مؤسسة الخربوطلي للتنمية المستدامة" محمد الخربوطلي، افتتاح الشجرة الميلادية الأكبر في الشمال، في بلدة النخلة بالكورة، في حضور النائبين فادي كرم وجميل عبود، الارشمندريت ميخائيل رزوق ممثلا ميتروبوليت طرابلس والكورة وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران أفرام كرياكوس.
وأشار الخربوطلي، الى أننا "نجتمع في هذا اليوم الكريم يوم من أيام شهر الميلاد العظيم، أنه ميلاد المخلص والمبشر والذي جعل الله رمز ولادته أيقونة عظمى وهي الشجره فلكل منطقة شجرتها في الأرض".
وأكد أن "شجرة ميلاد سيدنا عيسى المسيح، شجرة المحبة والسلام، شجرة جد وعمل، شجرة جمعت السهل والجبل، شجرة تربى تحت أغصانها أجيال على قرطاس وقلم. هي الشجرة التي أتشرف بالوقوف أمامها متباركًا بها مفتخرًا أمام أهلي وأبناء وطني أن بسواعدكم المتحدة قمتم اليوم بتدشين أطول شجرة في الشمال لا بل أطول شجرة ميلاد في لبنان. عندما ترَوْن الشعب واحد والساعد واحد والفكرة واحدة والهدف واحد جامع فلا تخافوا أبداً على لبنان".
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