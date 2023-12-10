وزير الإعلام وقّع اتفاقية تعاون مع وزيرة إدارة الراديو والتلفزيون في الصين

وقّع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، على هامش الدّورة السّادسة من ملتقى التّعاون الإذاعي والتّلفزيوني الصّيني- العربي، اتفاقيّة تعاون مع وزيرة إدارة الراديو والتلفزيون في الحكومة الصّينيّة المركزيّة شاو شوفين، من أجل تعزيز التّعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون والوسائل السّمعيّة والبصريّة عبر الإنترنت؛ ودعم التّعاون بين مؤسّسات الإعلام والإنتاج التّلفزيوني.
تنصّ الاتفاقيّة على التّعاون في مختلف الإنتاجات الإعلاميّة، بما في ذلك المسلسلات التّلفزيونيّة والرّسوم المتحرّكة والأفلام الوثائقيّة، وتبادل الأخبار والبرامج والتّعاون في البثّ.
وقد أكّد الوزيران المكاري وشوفين، ضرورة تمتين العلاقة بين لبنان والصين على كلّ المستويات.
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