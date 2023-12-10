"النشرة": قصف إسرائيلي على الشقيف وتلة حمامص وأطراف حلتا والخيام واستهداف منزل في كفركلا

أشار مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، إلى "استهداف منزل في ​كفركلا​ بقذيفتَين إسرائيليّتَين". وأفاد بـ"قصف مدفعي إسرائيلي على تلة حمامص في سردا، منطقة ​الشقيف​ خراج بلدة ​كفرشوبا​، وبلدة كفركلا الحارة المحادية لتلة العويضة"، لافتًا إلى "سقوط عدد من القذائف في أطراف بلدتَي حلتا و​الخيام​ الجنوبيّتين".

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