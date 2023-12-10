"كتائب القسام": قتلنا 3 جنود إسرائيليين في الفالوجا واستهدفنا قوة راجلة وجرافة عسكرية غرب جباليا

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من الإجهاز على 3 جنود إسرائيليّين من مسافة صفر، بعد الإطباق على آليّة عسكريّة صهيونيّة في منطقة الفالوجا شمال ​قطاع غزة​".

وأفادت بـ"أنّنا استهدفنا جرّافةً صهيونيّةً من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وحقّقنا فيها إصابةً مباشرةً، كما استهدفنا قوّةً إسرائيليّةً خاصّةً راجلةً وجرّافةً عسكريّةً بعبوة أفراد "رعدية"، غرب جباليا شمال قطاع غزة".