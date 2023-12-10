ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من الإجهاز على 3 جنود إسرائيليّين من مسافة صفر، بعد الإطباق على آليّة عسكريّة صهيونيّة في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة".
وأفادت بـ"أنّنا استهدفنا جرّافةً صهيونيّةً من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وحقّقنا فيها إصابةً مباشرةً، كما استهدفنا قوّةً إسرائيليّةً خاصّةً راجلةً وجرّافةً عسكريّةً بعبوة أفراد "رعدية"، غرب جباليا شمال قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": قتلنا 3 جنود إسرائيليين في الفالوجا واستهدفنا قوة راجلة وجرافة عسكرية غرب جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.