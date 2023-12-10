عباس دان استخدام أميركا "الفيتو" في مجلس الأمن: انتهاك صارخ للقيم والمبادئ الإنسانية كافة

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والذي قوض المساعي الدولية لإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة".

ووصف عباس استخدام "الفيتو" بالتصرف "العدواني واللا أخلاقي"، معتبراً أن "موقفها أميركا يمثل انتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الإنسانية كافة".

وحمّل عباس الولايات المتحدة "مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال، نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه "سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا".

وأكد أن "السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

وأضاف "القرار الذي تحدت به الإدارة الأميركية المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عارًا يلاحق الولايات المتحدة لسنوات طوال".